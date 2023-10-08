MasterChef All Star’da yarışmacılar eleme gecesinde karşı karşıya geliyor. Şefler eleme potasında yarışmacılardan ilk turda isot ve kalamarı en yaratıcı şekilde kullanmalarını isteyecek ve buna göre ikinci tura kalanlar arasından bir yarışmacı MasterChef All Star’daki hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 112. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar eleme gecesinde karşı karşıya geliyor.

MasterChef’in bu akşam yayınlanacak eleme gecesinde şefler yarışmacılardan ilk turda isot ve kalamar kullanmalarını isteyecek. Eleme potasında ilk turdan sonraki haftaya geçebilmek için yarışmacıların verilen ürünleri en yaratıcı ve doğru şekilde kullanmaları gerekiyor.

En iyi yemeği yapan isimler bir sonraki haftaya geçerken en başarısız yemeği yapan yarışmacılar MasterChef All Star’da eleme potasında ikinci tura kalacak.

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Hafta boyunca eleme potasına giden isimler eleme gecesinde yarışacak. MasterChef All Star’da bu hafta eleme potasına giden isimler ise Eda, Alican, Kerem, Tanya, Ayaz, Cemre ve Hasan olmuştu.