MasterChef All Star 113. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam eleme gecesi gerçekleşti ve Eda MasterChef’e veda etti. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde kaptanlık oyunu oynanacak. Peki, MasterChef All Star 113. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star 113. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da dün akşam eleme gecesi yaşandı. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde ise yarışmacılar kaptanlık oyununda ter dökecek. Peki, MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?

MasterChef All Star’da yarışmacılar kaptanlık oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler kaptanlık yarışında yarışmacılardan profiterol yapmalarını isteyecek.

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En iyi profiterolü yapan yarışmacı haftanın mavi takım kaptanı olacak ve karşısına kırmızı takım kaptanını seçerek haftanın takımlarını oluşturacak.

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MASTERCHEF ALL STAR 8 EKİM 2023 KİM VEDA ETTİ?

MasterChef All Star'da eleme potasına kalan isimler Eda, Tanya, Kerem, Ayaz, Cemre, ve Hasan’dı.

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Şefler ilk turda yarışmacılardan isot salçası ve kalamar kullanmalarını istedi ve en yaratıcı tabaklar yapan yarışmacılar sonraki haftaya geçti.

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Son dörde kalan isim ise Eda, Tanya, Ayaz ve Alican oldu.

MasterChef’te eleme gecesinde son ikiye kalan isimler Eda ve Ayaz oldu.

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MasterChef All Star Türkiye'ye veda eden isim Eda oldu.

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