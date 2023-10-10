MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam kaptanlık oyunu gerçekleşti. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde takım oyunu oynanacak. Peki, MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde haftanın ilk takım oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde ise yarışmacılar takım oyununda pide düellosu yapacak. Peki, MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın ilk takım oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler yarışmacılardan ilk takım oyunu için pide çeşitlerinde düello yapmalarını isteyecek.

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Pideleri en iyi yapan takım düelloyu kazanarak haftanın MasterChef’teki ilk takım oyununu kazanmış olacak.

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MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan profiterol yapmalarını istedi. Tüm profiterolleri tadan şefler kaptanlık için en iyilerini belirledi.

MasterChef'te en iyi profiterolü yapan isimler Batuhan, Esra, Hasan, Barbaros, Tanya ve Tahsin oldu.

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Buna göre en iyi profiterolü yapan Hasan mavi takım kaptanı oldu.

MasterChef All Star’ın yeni haftasında kırmızı takım kaptanı ise Kıvanç seçildi.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Tanya, Hasan, Tahsin, Sergen, Eren, Azize, Dilara, Cemre, Batuhan.

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MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Barbaros, Metin, Kıvanç, Barış, Ayaz, Tolga, Esra, Kerem, Alican.

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