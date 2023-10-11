MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da haftanın ikinci takım oyunu gerçekleşecek. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde şefler yarışmacılara tek bir ürün vererek dokuz düello yapılacak. Peki, MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?