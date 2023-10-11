MasterChef All Star’ın yeni bölümünde haftanın ikinci takım oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde ise şefler yarışmacılardan krem karamel yapmalarını isteyecek. Kırmızı ve mavi takım kream karamel tatlısını düello da yapacak. Peki, MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın ikinci takım oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler yarışmacılardan takım oyunu için krem karamel tatlısını düello yapmalarını isteyecek.
Krem karameli en iyi yapan takım düelloyu kazanarak haftanın MasterChef’teki ikinci takım oyununu kazanmış olacak.
MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM
MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?
Mavi takım: Tanya, Hasan, Tahsin, Sergen, Eren, Azize, Dilara, Cemre, Batuhan.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
Kırmızı takım: Barbaros, Metin, Kıvanç, Barış, Ayaz, Tolga, Esra, Kerem, Alican.