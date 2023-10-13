MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da ödül oyunu gerçekleşecek. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde şefler yarışmacılara tek bir ürün vererek ödül oyununda dokuz düello yapılacak. Peki, MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar ödül oyunu oynayacak. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde ise şefler yarışmacılara kabak verecek ve kabaktan toplamda 9 porsiyon yemek çıkarmalarını isteyecek. Peki, MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın ödül oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler yarışmacılardan ödül oyunu için kabak kullanmalarını isteyecek.

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Kırmızı ve mavi takım kabağı kullanarak 9 porsiyon yemek çıkarmalarını isteyecek ve yarışmacılar ödül oyununda birbirleriyle yarışarak büyük ödülü almak için karşı karşıya gelecek.

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MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Tanya, Hasan, Tahsin, Sergen, Eren, Azize, Dilara, Cemre, Batuhan.

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MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Barbaros, Metin, Kıvanç, Barış, Ayaz, Tolga, Esra, Kerem, Alican.

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