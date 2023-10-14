MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da eleme potasına gidecek son yarışmacı belirlenecek. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde şefler yarışmacılardan tuzda balık yapmalarını isteyecek. Peki, MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynayacak. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde ise şefler yarışmacılardan tuzda balık yapmalarını isteyecek ve eleme potasına gidecek son yarışmacı belli olacak. Peki, MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler yarışmacılardan tuzda balık yapmalarını isteyecek ve en iyi tuzda balık yapan bir sonraki haftaya geçmiş olacak.

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En başarısız tabağı çıkaran MasterChef’te haftanın son eleme potasına giden ismi olacak.

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MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Tanya, Hasan, Tahsin, Sergen, Eren, Azize, Dilara, Cemre, Batuhan.

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MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Barbaros, Metin, Kıvanç, Barış, Ayaz, Tolga, Esra, Kerem, Alican.

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