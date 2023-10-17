MasterChef All Star’ın yeni bölümünde haftanın ilk takım oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde ise yarışmacılar Ege mutfağına özgü yemekler yapacak. Peki, MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler yarışmacılardan ilk takım oyunu için Ege mutfağına özgü yemekler yapmalarını isteyecek.

Ege mutfağına özgü en iyi yemekler yapan takım kazanarak haftanın MasterChef’teki ilk takım oyununu kazanmış olacak.

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan menemen yapmalarını istedi. Tüm menemenleri tadan şefler kaptanlık için en iyilerini belirledi.

MasterChef'te en iyi menemeni yapan Alican mavi takım kaptanı oldu.

MasterChef All Star’ın yeni haftasında kırmızı takım kaptanı ise Barış seçildi.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Alican, Kıvanç, Metin, Sergen, Azize, Barbaros, Dilara, Tanya, Esra.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Tolga, Eren, Ayaz, Tahsin, Barış, Hasan, Cemre, Batuhan.