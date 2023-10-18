MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dokunulmazlık oyunu oynanacak. MasterChef’te şefler mavi ve kırmızı takımdan Mısır mutfağına özgü yemekler yapmalarını isteyecek. Peki, MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde takım oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde ise yarışmacılar Mısır mutfağına özgü yemekler yapacak ve kazanan takım dokunulmazlık elde edecek. Peki, MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler yarışmacılardan takım oyunu için Mısır mutfağına özgü yemekler yapmalarını isteyecek.

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Mısır mutfağına özgü en iyi yemekler yapan takım kazanarak haftanın MasterChef’teki ikinci takım oyununu kazanmış olacak. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme potasına gidecek adayların seçilmesi için tekrar bir yemek oyunu oynayacak.

MASTERCHEF ALL STAR ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

En yaratıcı brokoli tabağını çıkararak bireysel dokunulmazlığı alan MasterChef Metin oldu.

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Metin eleme adayı olarak Azize’nin adını verdi ve eleme potasına Azize gitti.

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MasterChef All Star eleme potasındaki oylamada ise en çok oyu alarak eleme potasına giden diğer isim ise Kıvanç oldu.

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