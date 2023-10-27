MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam haftanın ilk takım oyunu gerçekleşti. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım Kahramanmaraş’ta olacak. Peki, MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde haftanın yeni takım oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım dış çekimde Kahramanmaraş’ta olacak ve Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerini yapacak. Peki, MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın yeni dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler yarışmacılardan yeni takım oyunu için kırmızı ve mavi takımdan Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerini yapmasını isteyecek ve yarışmacılar stüdyoya dönerek misafirlerin verdikleri oylar açıklanacak. Buna göre en çok oyu alan takım dokunulmazlığın sahibi olacak.

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MASTERCHEF ALL STAR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın yeni takım oyununda karşı karşıya geldi. Şefler yarışmacılardan hamur işi bazlı sokak lezzetlerini yapmalarını istedi. Bu düellonun kazananı kırmızı takım oldu.

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan bireysel dokunulmazlık için Nachos yapmalarını istedi.

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En iyi nachosu yaparak bireysel dokunulmazlığı alan MasterChef Kıvanç oldu.

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Kıvanç eleme adayı olarak Cemre’nin adını verdi ve eleme potasına MasterChef Cemre gitti.

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MasterChef All Star eleme potasındaki oylamada ise en çok oyu alarak eleme potasına giden diğer isim ise Esra oldu.

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