MasterChef All Star’ın yeni bölümünde eleme potasındaki 7. eleme adayı belirlenecek. Konuk şefin yer alacağı yeni bölümde kırmızı ve mavi takım potadaki mücadelesine devam edecek. Peki, MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın yeni dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Konuk şef olarak Rafet İnce’nin yer alacağı yeni bölümde şefler yarışmacılardan konuk şefin yemeği olan ‘Kuzu Konfit’ yapmalarını isteyecek.

Kuzu Konfit’i e başarısız olan eleme potasındaki son yarışmacı olarak eleme gecesinde yarışacak. Eleme gecesinde ise bir yarışmacı MasterChef All Star’daki hayallerine veda edecek.

MASTERCHEF ALL STAR ELEME POTASI ADAYLARI

Hafta başından bu yana MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler şöyle; Metin, Tanya, Batuhan, Barbaros, Cemre, Esra oldu.