MasterChef All Star’ın yeni bölümünde eleme potasındaki adaylar MasterChef All Star’da kalabilmek için yarışacak. Cumhuriyet Bayramı’na özel yapılacak yemeği en iyi yapanlar MasterChef All Star’da yarışmaya devam edecek. Peki, MasterChef All Star 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın son gününde eleme gecesinde yarışacak. MasterChef All Star’da veda gecesi yaşanırken eleme potasındaki yedi aday potadan çıkmak için ter dökecek.

Şefler eleme oyununda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel 100’üncü yıl için özel pasta hazırlamalarını isteyecek ve başarılı olanlar sonraki haftaya geçerken başarısız olanlar bir sonraki tura kalacak. Son turda ise MasterChef’e veda edecek isim belirlenecek.

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef All Star’da haftanın eleme potasında yarışacak adayları belirlendi. Buna göre eleme gecesinde MasterChef’te kalmak için yarışacak isimler Tahsin, Tanya, Esra, Batuhan, Cemre, Metin ve Barbaros.