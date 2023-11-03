MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar ödül oyunu oynayacak. Kırmızı ve mavi takım, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle çocukluğunda lösemi hastalığı geçirmiş misafirlere yemek yapacak. Ödül oyununu kazanan büyük ödülü alabilmek için ayrışacak. Peki, MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar ödül oyununda karşı karşıya geliyor. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle stüdyoya daha önce çocukluğunda lösemi hastalığı geçirmiş misafirler yer alacak.

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları misafirlere yemek yapacak ve ödül oyunu kazanan takım büyük ödülü alabilmek için yarışacak.

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Hafta boyunca kırmızı ve mavi takım kıyasıya bir mücadele verdi. Dün akşam oynanan takım oyunuyla mavi takım üç takım oyununu kazanarak haftayı galibiyetle kapatacak.

Dün akşam yayınlanan MasterChef All Star’ın yeni bölümüyle eleme potasındaki adaylar şöyle oldu: Cemre, Barış, Alican, Tolga, Esra, Batuhan.