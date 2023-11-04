MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dokunulmazlık oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde bir yarışmacı eleme potasında giden son isim olacak. Peki, MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde eleme potasında yer alacak son isim belirlenecek. Şefler dokunulmazlık oyununda en başarısız yemeği yapan eleme potasında yarışacak 7. isim olacak. Pazar akşamı MasterChef All Star elem gecesi gerçekleşecek. Peki, MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

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MasetrChef All Star'ın son eleme adayı belirlenirken Pazar akşamı MasterChef'in yeni bölümünde veda gecesi yaşanacak.

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MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Hafta boyunca kırmızı ve mavi takım kıyasıya bir mücadele verdi. Dün akşam oynanan takım oyunuyla mavi takım üç takım oyununu kazanarak haftayı galibiyetle kapatacak.

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MasterChef All Star’ın yeni bölümüyle eleme potasındaki adaylar şöyle oldu: Cemre, Barış, Alican, Tolga, Esra, Batuhan.

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