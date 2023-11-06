MasterChef All Star’da dün akşam eleme gecesi yaşandı. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde ise yarışmacılar kaptanlık oyununda mavi takım kaptanı olabilmek için ter dökecek. Peki, MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar kaptanlık oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler kaptanlık yarışında yarışmacılardan krokan bush yapmalarını isteyecek.

En iyi korkan bush’ı yapan yarışmacı haftanın mavi takım kaptanı olacak ve karşısına kırmızı takım kaptanını seçerek haftanın takımlarını oluşturacak.

Şefler MasterChef All Star’ın bundan sonraki bölümlerinde mavi takım kaptanı olan kişinin yarışmada ciddi avantajları elde edeceğini açıklanmıştı.

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MasterChef All Star'da dün akşam eleme gecesi gerçekleşti. Buna göre son dörde kalan yarışmacılar Batuhan, Tolga, Barış ve Esra ‘Tournedos Rossini’ tabağını yaptı.

Batuhan ve Tolga, Danilo şefin tabağına en yakın isimler olarak MasterChef’te bir sonraki haftaya geçti. Buna göre MasterChef’te eleme gecesinde son ikiye kalan isimler Barış ve Esra oldu.

MasterChef All Star Türkiye'ye veda eden isim Barış oldu.