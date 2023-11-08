MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da takım oyunu gerçekleşecek. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım sıcak ve soğuk yemekler olarak yaratıcılık oyunu oynayacaklar. Peki, MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde takım oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın bu akşam yayınlanacak bölümünde yarışmacılar yaratıcılık oyununu oynayarak düello yapacak. Düelloları kazanan takım bu akşamki takım oyunu galibi olacak. Peki, MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın yeni takım oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler yarışmacılardan takım oyunu için kırmızı ve mavi takımdan soğuk ve sıcak yemekler konseptiyle düello yapmalarını isteyecek.

hgfgjhj.jpg

MasterChef’te kırmızı ve mavi takım çeşitli ürünleri kullanarak yaratıcılıklarını göstermeye çalışacak.

aeds.jpg

En yaratıcı takım MasterChef’teki takım oyununu kazanmış olacak.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Hasan, Eren, Sergen, Barbaros, Dilara, Tanya, Ayaz.

oikl.jpg

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Alican, Tahsin, Kıvanç, Tolga, Cemre, Batuhan, Esra.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Milan taraftarı Donnarumma'ya sahte dolar fırlattı. Büyük tepki yağdı Spor
Milan taraftarı Donnarumma'ya sahte dolar fırlattı. Büyük tepki yağdı
Bülbülan Yaylası karla kaplandı Gündem
Bülbülan Yaylası karla kaplandı
Azerbaycan'da deprem Gündem
Azerbaycan'da deprem
Kuyumcu açıkladı: Çöpte bulsanız almazsınız alın bana getirin Gündem
Kuyumcu açıkladı: Çöpte bulsanız almazsınız alın bana getirin
Afganistan’da bombalı saldırı: 7 ölü Dünya
Afganistan’da bombalı saldırı: 7 ölü
Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi Gündem
Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi