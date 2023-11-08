MasterChef All Star’ın yeni bölümünde takım oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın bu akşam yayınlanacak bölümünde yarışmacılar yaratıcılık oyununu oynayarak düello yapacak. Düelloları kazanan takım bu akşamki takım oyunu galibi olacak. Peki, MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın yeni takım oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler yarışmacılardan takım oyunu için kırmızı ve mavi takımdan soğuk ve sıcak yemekler konseptiyle düello yapmalarını isteyecek.

MasterChef’te kırmızı ve mavi takım çeşitli ürünleri kullanarak yaratıcılıklarını göstermeye çalışacak.

En yaratıcı takım MasterChef’teki takım oyununu kazanmış olacak.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Hasan, Eren, Sergen, Barbaros, Dilara, Tanya, Ayaz.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Alican, Tahsin, Kıvanç, Tolga, Cemre, Batuhan, Esra.