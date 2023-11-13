MasterChef All Star’da dün akşam eleme gecesi yaşandı. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde ise yarışmacılar kaptanlık oyununda mavi takım kaptanı olabilmek için ter dökecek. Peki, MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar kaptanlık oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler kaptanlık yarışında yarışmacılardan su böreği yapmalarını isteyecek.

En iyi su böreğini yapan yarışmacı haftanın mavi takım kaptanı olacak ve karşısına kırmızı takım kaptanını seçerek haftanın takımlarını oluşturacak.

Şefler MasterChef All Star’ın bundan sonraki bölümlerinde mavi takım kaptanı olan kişinin yarışmada ciddi avantajları elde edeceğini açıkladı.

MASTERCHEF ALL STAR 12 EKİM 2023 KİM VEDA ETTİ?

MasterChef All Star'da dün akşam eleme gecesi gerçekleşti. Buna göre son dörde kalan yarışmacılar Dilara, Tanya, Cemre ve Alican ‘Shodai Patates Köpüklü Udon Noodle’ tabağını yaptı.

Alican ve Cemre, Somer şefin tabağına en yakın isimler olarak MasterChef’te bir sonraki haftaya geçti. Buna göre MasterChef’te eleme gecesinde son ikiye kalan isimler Dilara ve Tanya oldu.

MasterChef All Star Türkiye'ye veda eden isim Tanya oldu.