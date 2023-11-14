MasterChef All Star’ın yeni bölümünde haftanın ilk takım oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın bu akşam yayınlanacak bölümünde yarışmacılar ilk takım oyununda Kars Ekspresi konsepti yemekleri yapacak. Peki, MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler yarışmacılardan ilk takım oyunu için kırmızı ve mavi takımdan Kars Ekspresi konseptiyle tren yolculuğunun güzergahında kalan illerin yemeklerini yapmalarını isteyecek.

En iyi yemekleri yapan takım haftanın MasterChef’teki ilk takım oyununu kazanmış olacak.

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan su böreği yapmalarını istedi. Tüm su böreklerini tadan şefler kaptanlık için en iyilerini belirledi.

Gecenin kaptanlık oyunu finaline Barbaros ve Kıvanç kaldı. İki tabağı derinlemesine ele alan şefler nedenleri ile birlikte seçimlerini açıkladı. Buna göre en iyi su böreğini yapan Barbaros mavi takım kaptanı oldu.

MasterChef All Star’ın yeni haftasında kırmızı takım kaptanı ise Tolga seçildi.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Barbaros, Tahsin, Sergen, Ayaz, Dilara, Cemre, Alican.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Tolga, Hasan, Eren, Kıvanç, Esra, Batuhan.