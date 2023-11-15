MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dokunulmazlık oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım takım oyununda karşı karşıya geliyor. Peki, MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde haftanın yeni takım oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın bu akşam yayınlanacak bölümünde yarışmacılar takım oyununda Türk Devletleri konseptiyle Türk Devletlerinin yemeklerini yapacak. Peki, MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın yeni dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler yarışmacılardan takım oyunu için kırmızı ve mavi takımdan Türk Devletleri konseptiyle Türk Devletlerinin meşhur yemeklerini yapmalarını isteyecek.

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En iyi yemekleri yapan takım haftanın MasterChef’teki takım oyununu kazanmış olacak.

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MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Barbaros, Tahsin, Sergen, Ayaz, Dilara, Cemre, Alican.

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MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Tolga, Hasan, Eren, Kıvanç, Esra, Batuhan.

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