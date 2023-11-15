MasterChef All Star’ın yeni bölümünde haftanın yeni takım oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın bu akşam yayınlanacak bölümünde yarışmacılar takım oyununda Türk Devletleri konseptiyle Türk Devletlerinin yemeklerini yapacak. Peki, MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın yeni dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler yarışmacılardan takım oyunu için kırmızı ve mavi takımdan Türk Devletleri konseptiyle Türk Devletlerinin meşhur yemeklerini yapmalarını isteyecek.
En iyi yemekleri yapan takım haftanın MasterChef’teki takım oyununu kazanmış olacak.
MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM
MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?
Mavi takım: Barbaros, Tahsin, Sergen, Ayaz, Dilara, Cemre, Alican.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
Kırmızı takım: Tolga, Hasan, Eren, Kıvanç, Esra, Batuhan.