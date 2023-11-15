MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dokunulmazlık oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım takım oyununda karşı karşıya geliyor. Peki, MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?