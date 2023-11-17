MasterChef All Star’ın yeni bölümünde haftanın yeni takım oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın bu akşam yayınlanacak bölümünde yarışmacılar ödül oyununda Aydın’da yarışacak. Peki, MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar ödül oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler yarışmacılardan takım oyunu için kırmızı ve mavi takımdan Aydın’ın meşhur yemeklerini yapmalarını isteyecek. Bu akşam ki ödül oyunu dış çekim olarak Aydın ilinde gerçekleştirilecek.

Aydın’daki takım oyununda yapılan yemekler misafirlere sunulacak ve onlardan oylamaları istenecek. Buna göre stüdyoya dönen kırmızı ve mavi takım oylama sonucunda kazanan taraf ödül oyunu oynamaya hak kazanacak.

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım Aydın yöresine ait yemekler yapılacak.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Barbaros, Tahsin, Sergen, Ayaz, Dilara, Cemre, Alican.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Tolga, Hasan, Eren, Kıvanç, Esra, Batuhan.