MasterChef All Star’ın yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Konuk şefin eşliğinde yarışmacılar eleme potasının son adayı olmamak için ter dökecek. MasterChef’te haftanın eleme potası adayları yeni bölümde belirlenmiş olacak. Peki, MasterChef All Star 153. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar eleme oyununda karşı karşıya geliyor. Yeni bölümde Fisun Ercan konuk şef olarak yarışmada yer alacak.

Fisun Ercan ‘Yuvalaça’ adını verdiği yemeğiyle MasterChef’te yer alacak ve yarışmacılar eleme adayı olmamak için Yuvalaça yemeğini en doğru şekilde yapmaya çalışacak.

Buna göre gecenin en başarısız ismi MasterChef All Star’da haftanın 7. eleme adayı olacak.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Barbaros, Tahsin, Sergen, Ayaz, Dilara, Cemre, Alican.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Tolga, Hasan, Eren, Kıvanç, Esra, Batuhan.