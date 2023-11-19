MasterChef All Star’ın yeni bölümünde eleme oyunu oynanacak. Tüm eleme potası adayları belirlenmişken MasterChef All Star’da eleme potasında yer alan yarışmacılar yarışmada kalabilmek için en yaratıcı tabakları çıkarmaya çalışacak ve en başarısız isim ikinci eleme oyunu sonunda elenecek. Peki, MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar eleme oyununda karşı karşıya geliyor. Yeni bölümde eleme potasında yer alan adaylar şeflerin verdiği damla sakızı ve kerevizi en yaratıcı şekilde kullanmaya çalışacak.

İlk turu geçemeyen yarışmacılar ikinci turda şef yemeği yapmaları gerekecek. Buna göre gecenin sonunda bir yarışmacı MasterChef All Star’daki hayallerine veda edecek.

MASTERCHEF ELEME POTASI ADAYLARI

MasterChef All Star’da eleme potası adayları Batuhan, Hasan, Eren, Esra, Ayaz, Tolga ve Dilara oldu.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Barbaros, Tahsin, Sergen, Ayaz, Dilara, Cemre, Alican.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Tolga, Hasan, Eren, Kıvanç, Esra, Batuhan.