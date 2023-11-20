MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam eleme gecesi gerçekleşti ve Ayaz MasterChef’e veda etti. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde kaptanlık oyunu oynanacak. Peki, MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da dün akşam eleme gecesi yaşandı. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde ise yarışmacılar kaptanlık oyununda mavi takım kaptanı olabilmek için ter dökecek. Peki, MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar kaptanlık oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler kaptanlık yarışında yarışmacılardan içli köfte yapmalarını isteyecek.

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En iyi içli köfte yapan yarışmacı haftanın mavi takım kaptanı olacak ve karşısına kırmızı takım kaptanını seçerek haftanın takımlarını oluşturacak.

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Şefler MasterChef All Star’ın bundan sonraki bölümlerinde mavi takım kaptanı olan kişinin yarışmada ciddi avantajları elde edeceğini açıkladı.

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MASTERCHEF ALL STAR 19 KASIM 2023 KİM VEDA ETTİ?

MasterChef All Star'da dün akşam eleme gecesi gerçekleşti. Buna göre son dörde kalan yarışmacılar Esra, Batuhan, Ayaz ve Tolga oldu ve ‘Dana Yanağı’ tabağını yaptı.

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Tolga ve Esra, Mehmet şefin tabağına en yakın isimler olarak MasterChef’te bir sonraki haftaya geçti. Buna göre MasterChef’te eleme gecesinde son ikiye kalan isimler Batuhan ve Ayaz oldu.

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MasterChef All Star Türkiye'ye veda eden isim Ayaz oldu.

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