MasterChef All Star’ın yeni bölümünde haftanın ilk takım oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın bu akşam yayınlanacak bölümünde yarışmacılar ilk takım oyununda Ravioli çeşitlerini yapacak. Peki, MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler yarışmacılardan ilk takım oyunu için kırmızı ve mavi takımdan Ravioli çeşitlerini yapmalarını isteyecek.

Yarışmacılar Ravioli çeşitlerini pişirirken şeflerin müdahalesiyle bir önceki tezgaha geçerek sık sık tezgah değiştirecek ve başka bir yarışmacının yemeğine devam edecek.

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan içli köfte yapmalarını istedi. Tüm içli köfteleri tadan şefler kaptanlık için en iyilerini belirledi.

Gecenin kaptanlık oyunu finaline Alican ve Tolga kaldı. İki tabağı derinlemesine ele alan şefler nedenleri ile birlikte seçimlerini açıkladı. Buna göre en iyi içli köfteyi yapan Alican mavi takım kaptanı oldu.

MasterChef All Star’ın bu hafta kırmızı takım kaptanı ise Batuhan seçildi.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Alican, Cemre, Sergen, Hasan, Dilara, Barbaros.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Batuhan, Tahsin, Tolga, Kıvanç, Eren, Esra.