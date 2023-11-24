MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da ödül oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel yarışmacıların öğretmenleri stüdyoya konuk olacak. Peki, MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde haftanın ödül oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın bu akşam yayınlanacak bölümünde yarışmacılar 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenleriyle yemek yapacak ve bir sonraki ödül oyununda ödülü almak için mücadele edecek. Peki, MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın yeni ödül oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler yarışmacılara bir sürpriz yapıyor ve 24 Kasım Öğretmenler Günü için yarışmacıların öğretmenleri stüdyoya geliyor.

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Kırmızı ve mavi takımdaki yarışmacılar öğretmenleriyle ödül oyunu öncesinde yemek yapacak. Bu düelloları kazanan yarışmacılar sonraki turda ödül oyununda ödülü kazanabilmek için yarışacak.

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MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Alican, Cemre, Sergen, Hasan, Dilara, Barbaros.

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MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Batuhan, Tahsin, Tolga, Kıvanç, Eren, Esra.

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