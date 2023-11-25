MasterChef All Star’ın yeni bölümünde haftanın son eleme oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın bu akşam yayınlanacak bölümünde yarışmacılar konuk şefin özel hazırladığı tabağı yaparak eleme gecesi öncesinde dokunulmazlığı almak için yarışacak. Peki, MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde eleme gecesi öncesinde eleme potasında yer alacak son isim belirlenecek. MasterChef All Star’ın bu akşam yayınlanacak bölümünde 2015 Danimarka MasterChef şampiyonu Umut Sakarya konuk oluyor.

Umut Sakarya dokunulmazlık oyununda yarışmacılar için farklı tatların bir araya geldiği ‘Vesterhavet’ tabağını hazırlayacak.

Yarışmacılar eleme potasına düşmemek için Umut Sakarya’nın hazırlamış olduğu ‘Vesterhavet’ tabağına en yakın tabağı çıkarmaya çalışacak ve en başarısız isim MasterChef All Star’ın eleme potasındaki 6. adayı olacak.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Alican, Cemre, Sergen, Hasan, Dilara, Barbaros.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Batuhan, Tahsin, Tolga, Kıvanç, Eren, Esra.