MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da eleme potasına giden tüm adaylar belirlendi. MasterChef’in yeni bölümünde eleme oyunu oynanacak ve en başarısız bir kişi MasterChef’teki hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?

KAYNAK: Haber Merkezi
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?

MasterChef All Star’da dün akşam haftanın son eleme adayı belirlendi. Buna göre bu akşam gerçekleşecek yeni bölümde veda gecesi yaşanacak. Şeflerin verdiği yemeklerde en başarısız olan bir yarışmacı bu akşam MasterChef All Star’daki hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?

MASTERCHEF ALL STAR’A KİM VEDA EDECEK?

MasterChef All Star bu akşam 161. bölümüyle ekranlara geliyor. Haftanın eleme gecesinin yaşanacağı yeni bölümde eleme potasında Batuhan, Dilara, Esra, Alican ve Hasan yer alıyor.

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Şefler yarışmacılardan ilk turda motarga ve kuzu kulağı kullanarak yaratıcı tabaklar çıkarmalarını isteyecek ve en başarılı tabağı çıkaran kişiler eleme potasından çıkarak MasterChef’e devam edecek.

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Başarısız olan yarışmacılar ise bir sonraki turda yarışarak şef tabağı yapacak ve bu eleme oyununun sonunda da bir kişi MasterChef All Star’a veda edecek.

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MASTERCHEF ALL STAR ELEME POTASI ADAYLARI KİMLER?

MasterChef All Star'da haftanın eleme adayları:

Batuhan,

Dilara,

Esra,

Alican,

Hasan olarak belirlendi.

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