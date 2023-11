MasterChef All Star’da dün akşam eleme gecesi yaşandı. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde ise yarışmacılar kaptanlık oyununda mavi takım kaptanı olabilmek için ter dökecek. Peki, MasterChef All Star 162. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar kaptanlık oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler kaptanlık yarışında yarışmacılardan şekerpare yapmalarını isteyecek.

En iyi şekerpareyi yapan yarışmacı haftanın mavi takım kaptanı olacak ve karşısına kırmızı takım kaptanını seçerek haftanın takımlarını oluşturacak.

Şefler MasterChef All Star’ın bundan sonraki bölümlerinde mavi takım kaptanı olan kişinin yarışmada ciddi avantajları elde edeceğini açıklanmıştı. Bunun yanı sıra şefler son 11 için artık eleme sisteminin değişeceğini de açıkladı. Buna göre MasterChef All Star’da her gün 1 kişi eleme adayı olarak belirlenecek.

26 KASIM PAZAR MASTERCHEF ALL STAR’DA KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'da dün akşam eleme gecesi gerçekleşti. Buna göre son dörde kalan yarışmacılar Esra, Batuhan, Alican ve Dilara oldu ve ‘Linguistico’ tabağını yaptı.

Batuhan ve Esra, Mehmet şefin tabağına en yakın isimler olarak MasterChef’te bir sonraki haftaya geçti. Buna göre MasterChef’te eleme gecesinde son ikiye kalan isimler Alican ve Dilara oldu.

MasterChef All Star Türkiye'ye veda eden isim Alican oldu.