MasterChef All Star’ın yeni bölümünde haftanın ödül oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın bu akşam yayınlanacak bölümünde yarışmacılar bıçak konseptiyle seçtikleri bıçakları kullanarak ödül oyununda yaratıcı tabaklar çıkarmaya çalışacak. Peki, MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın yeni ödül oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler yarışmacılara bir sürpriz yapıyor ve MasterChef Türkiye tarihinde ilk defa bıçak konsepti sunuyor.

İlk defa oynanacak bıçak konsepti ödül oyununda yarışmacılar tek bıçakla yemek yapacaklar. Seçtikleri bıçak dışında başka bıçak kullanamayacak ve bu yöntemle ödül oyununda yaratıcı tabaklar çıkarmaya çalışacak.

İstedikleri bıçakları seçen kırmızı ve mavi takım düelloda karşı karşıya gelecek.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Kıvanç, Dilara, Barbaros, Cemre, Esra.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Sergen, Tahsin, Hasan, Eren, Batuhan.