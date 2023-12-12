MasterChef All Star’ın yeni bölümünde haftanın ilk takım oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın bu akşam yayınlanacak bölümünde yarışmacılar takım oyununda dokunulmazlığı almak için yarışacak. Peki, MasterChef All Star 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor.

Şefler yarışmacılardan ilk takım oyunu için kırmızı ve mavi takım soğuk başlangıç olarak greyfurt, çorba için kuzu kol, ara sıcak için yeşil mercimek, ana yemek için ıspanak, tatlı için ise kök kereviz kullanmalarını isteyecek.

Yarışmacıların tün bu ürünleri kullanarak birbirinden yaratıcı tabaklar çıkarmaları bekleniyor.

MasterChef All Star'da kazanan takım dokunulmazlığı alacak.

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan midye dolma yapmalarını istedi. Tüm midye dolmaları tadan şefler kaptanlık için en iyilerini belirledi. En iyi midye dolmayı yapan yarışmacılar sonrasında kendi arasında kaptanlık oyunu oynadı.

En iyi midye dolmayı yapan yarışmacılar Eren, Kıvanç ve Esra oldu.

Şefler Kıvanç, Eren ve Esra’dan Churros yapmalarını istedi. Buna göre en iyi Churros tatlısını yapan Eren MasterChef All Star’da mavi takım kaptanı oldu.

Eren kırmızı takım kaptanı olarak Dilara’yı seçti.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Eren, Hasan, Sergen, Esra, Batuhan.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Dilara, Tahsin, Barbaros, Kıvanç.