MasterChef All Star’ın yeni bölümünde Bursa’da ödül oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın bu akşam yayınlanacak bölümünde yarışmacılar ödül oyununda dış çekim gerçekleştiriyor ve Bursa’ya gidiyor. Peki, MasterChef All Star 180. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın ödül oyununda karşı karşıya geliyor.

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım yarışmanın son dış çekimini gerçekleştiriyor. MasterChef All Star’da ödül oyunu Bursa’da yapılacak.

Şefler yarışmacılardan Bursa’ya özgü yemekler yapmalarını isteyecek ve konukların değerlendirilmesi esas alınacak. Stüdyoya giden MasterChef All Star ödül oyunu oylamaları sayılacak ve kazanan takım kendi arasında ödül oyunu oynayacak.

MasterChef All Star’da kimin ödül oyununda büyük ödülü kazanacağı merak konusu.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Eren, Hasan, Sergen, Esra, Batuhan.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Dilara, Tahsin, Barbaros, Kıvanç.