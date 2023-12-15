MasterChef All Star 180. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Kaynak: Haber Merkezi
MasterChef All Star 180. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da bu akşam ödül oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Peki, MasterChef All Star 180. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde Bursa’da ödül oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın bu akşam yayınlanacak bölümünde yarışmacılar ödül oyununda dış çekim gerçekleştiriyor ve Bursa’ya gidiyor. Peki, MasterChef All Star 180. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın ödül oyununda karşı karşıya geliyor.

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım yarışmanın son dış çekimini gerçekleştiriyor. MasterChef All Star’da ödül oyunu Bursa’da yapılacak.

edrfty.jpg

Şefler yarışmacılardan Bursa’ya özgü yemekler yapmalarını isteyecek ve konukların değerlendirilmesi esas alınacak. Stüdyoya giden MasterChef All Star ödül oyunu oylamaları sayılacak ve kazanan takım kendi arasında ödül oyunu oynayacak.

weasz.jpg

MasterChef All Star’da kimin ödül oyununda büyük ödülü kazanacağı merak konusu.

sadfgh.jpg

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Eren, Hasan, Sergen, Esra, Batuhan.

asdf.jpg

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Dilara, Tahsin, Barbaros, Kıvanç.

Son Haberler
Mafya okul basıp tahsilat yaptı. Velilere ait senetlere bile çöktüler Gündem
Mafya okul basıp tahsilat yaptı. Velilere ait senetlere bile çöktüler
Yargı 76. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman? Magazin
Yargı 76. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman?
Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçta 90+12'de Fransızlar kabususu yaşadı Spor
Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçta 90+12'de Fransızlar kabususu yaşadı
Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbullulara akşam saatleri uyarısı: Bir an önce evinize gidin Gündem
Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbullulara akşam saatleri uyarısı: Bir an önce evinize gidin
Ömer 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman? Magazin
Ömer 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?
Tarihi değiştirecek keşif Dünya
Tarihi değiştirecek keşif
3 milyon Suriyelinin Türkiye’de bedava ameliyat olduğu ortaya çıktı Gündem
3 milyon Suriyelinin Türkiye’de bedava ameliyat olduğu ortaya çıktı