MasterChef All Star’ın yeni bölümünde haftanın son eleme adayı belirleniyor. MasterChef All Star’a gelen konuk şef yarışmacılar için yemek hazırlayacak ve en doğru şekilde şef yemeğini pişiren yarışmacılar MasterChef’te kalmaya hak kazanacak. Peki, MasterChef All Star 181. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın son eleme oyununda karşı karşıya geliyor.

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım MasterChef eleme potasının son adayı belirleniyor. Yeni bölüme konuk şef olarak Yılmaz Öztürk eşlik ediyor.

Yılmaz Öztürk MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılara ‘Odun Ateşinde Izgara Lüfer’ yemeğini hazırladı ve yarışmacılar eleme potasına düşmemek için yarışacak.

Gecenin en başarısız yemeği ise MasterChef All Star’ın 4. eleme adayı olarak Pazar akşamı gerçekleşecek eleme gecesinde yarışacak. Buna göre 1 kişi MasterChef All Star’daki hayallerine veda edecek.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Eren, Hasan, Sergen, Esra, Batuhan.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Dilara, Tahsin, Barbaros, Kıvanç.