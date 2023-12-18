MasterChef All Star 183. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

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MasterChef All Star 183. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam eleme gecesi gerçekleşti ve Dilara MasterChef’e veda etti. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde kaptanlık oyunu oynanacak. Peki, MasterChef All Star 183. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da dün akşam eleme gecesi yaşandı. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde ise yarışmacılar kaptanlık oyununda mavi takım kaptanı olabilmek için ter dökecek. Peki, MasterChef All Star 183. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar kaptanlık oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler kaptanlık yarışında yarışmacılardan Ali Nazik yapmalarını isteyecek.

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En iyi Ali Nazik yorumlamasını yapan yarışmacı haftanın mavi takım kaptanı olacak ve karşısına kırmızı takım kaptanını seçerek haftanın takımlarını oluşturacak.

MasterChef All Star’da bu hafta oynanan kaptanlık oyunu yarışmanın son kaptanlık oyunu olacak. Mavi ve kırmızı takım 8 kişi olarak bu hafta takım oyunlarında yarışacak.

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MasterChef All Star’da önümüzdeki hafta yarışmanın formatı değişecek ve artık yarışmacılar takım oyunu yerine bireysel mücadele edecek.

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MASTERCHEF ALL STAR’DA KİM ELENDİ?

Haftanın eleme gecesinin yaşanacağı yeni bölümde eleme potasında Esra, Batuhan, Barbaros ve Dilara yer aldı.

Şefler eleme gecesinde ilk oyun için börülce ve bıldırcın ürünlerinin ön planda olduğu yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi. Bu oyunda şefler tabaklarını puanlama sistemiyle değerlendirdi ve bir sonraki şef tabağı oyununa geçildi.

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Bir sonraki eleme gecesi oyununda ise Danilo şefin hazırlayacağı Canele tatlısını yapmaları istendi.

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MasterChef All Star son eleme potası oyununda Batuhan 37,5 , Barbaros 35, Esra 36, Dilara 31,5 puan aldı.

MasterChef All Star Türkiye’de gecenin en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden isim Dilara oldu.

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