MasterChef All Star 184. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

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MasterChef All Star 184. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geliyor. Peki, MasterChef All Star 184. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’ın dün akşam ki bölümünde kaptanlık oyunu oynandı ve haftanın takımları belirlendi. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık oyunu oynanacak. Peki, MasterChef All Star 184. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler yeni bölümde yarışmacılarla farklı bir oyun oynayacak.

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MasterChef All Star’ın ekranlara gelecek yeni bölümde mavi ve kırmızı takımdaki yarışmacılar önce kör tadım yapacak. Kör tadım yapan yarışmacılar daha sonra tattıkları yemekleri yapacak ve birbirleriyle düello yarışına girecek.

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MASTERCHEF ALL STAR MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da kaptanlık oyununda yarışmacılar mücadele etti. Kaptanlık oyunun tabak tatlısını en iyi yapan iki yarışmacı Eren ve Tahsin oldu. Buna göre en başarılı tatlıyı yaparak MasterChef All Star’ın mavi takım kaptanı olan Tahsin oldu.

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Haftanın kırmızı takım kaptanı ise Eren oldu.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Tahsin, Sergen, Barbaros, Hasan.

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MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Eren, Esra, Kıvanç, Batuhan.

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