MasterChef All Star 185. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

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MasterChef All Star 185. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da yarışmacılar bu akşam düello da karşı karşıya gelecek. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık için yarışacak. Peki, MasterChef All Star 185. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde şefler tavuk kanat konseptiyle kırmızı ve mavi takımdan düello yapmalarını isteyecek. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık oyunu oynanacak. Peki, MasterChef All Star 185. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler yeni bölümde yarışmacılardan düello yapmalarını isteyecek. Düello oyununda konsept ise tavuk kanat olacak.

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MasterChef All Star'ın yeni bölümünde yarışmacılar sevilen tavuk kanatları en iyi şekilde pişirmeye çalışacak.

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Tavuk kanat konseptinde;

Tavuk Kanat Izgara,

Buffalo Wings,

Huraideu – Chicken,

Louisiana Chicken yemekleri pişirilecek.

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MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Tahsin, Sergen, Barbaros, Hasan.

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MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Eren, Esra, Kıvanç, Batuhan.

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