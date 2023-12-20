MasterChef All Star 185. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da yarışmacılar bu akşam düello da karşı karşıya gelecek. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık için yarışacak. Peki, MasterChef All Star 185. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?