Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da ceket yarışları devam ediyor. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar önce yaratıcı tabaklar çıkarmaya çalışacak sonrasında ise şef tabağı yapacak. Peki, MasterChef All Star 192. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’da şef ceketini kim giyecek?

MasterChef All Star’ın ilk oyununda şefler yarışmacılara bu oyunda kullanmaları gerekecek üç malzeme verecek. Yarışmacılar greyfurt, siyah pirinç ve ançüez kullanarak yaratıcı tabaklar sunacak.

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde Osman Sezener konuk şef olarak yer alacak. Osman Sezener’in hazırlayacağı Ördek Kebabı tabağı yapılacak.

Günün en çok puan alan yarışmacı haftanın üçüncü şef ceketini giyecek.

MASTERCHEF ALL STAR’DA ŞEF CEKETİNİ KİM GİYDİ?

MasterChef All Star’ın dün yayınlanan yeni bölümünde şef Ahmet Dede konuk oldu. Yarışmacılar Ahmet Dede’nin hazırlayacağı yemeğe yakın tabaklar çıkarmaya çalıştı ve puanlama sistemiyle bir kişi şef yarışmanın ikinci ceketini almaya hak kazandı.

Gecenin en yüksek puanını alarak ilk şef ceketini giymeye hak kazandı Barbaros oldu. MasterChef Barbaros iki oyunda da toplam 46,5 puan aldı.

MasterChef All Star’da gecenin puanlaması şöyleydi; Eren 37,5, Hasan 45, Barbaros 46,5 , Sergen 40, Kıvanç 45,5 , Esra 39,5 şeklinde oldu.