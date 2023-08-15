MasterChef All Star’da yarışmacılar dün yayınlanan bölümde yeni hafta için mavi kaptanlık uğruna kıyasıya mücadele verdi. Buna göre MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı takımlar mücadelesine devam edecek. Peki, MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF 58. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’ın dün akşam yayınlanan bölümünde yeni hafta için kaptanlık oyunu oynandı. Şefler yarışmacılardan kutlama pastası yapmasını istedi ve en iyi pastayı yapan Azize mavi takım kaptanı oldu. Azize kırmızı takım kaptanı olarak ise Kıvanç’ı seçti.

MasterChef All Star’ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyunu için yarışacak. Düelloda yarışan mavi ve kırmızı takımın konsepti ise ‘esnaf yemekleri’ olacak.

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan kutlama pastası tatlısını yapmalarını istedi. Buna göre en iyi kutlama pastasını yapan Azize mavi takım kaptanı oldu.

MasterChef All Star’ın yeni haftasında kırmızı takım kaptanı ise Kıvanç seçildi.

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Sergen (Kaptan), Tahsin, Dilara, Ayaz, Tolga, Azize, Suna, Alican, Gamze, Rıfat.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Barbaros (Kaptan), Eray, Tanya, Sefa, Esra, Batuhan, Çağatay, Barış, Eda, Mert.