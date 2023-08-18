MasterChef All Star’da yarışmacılar takım oyunu oynadı ve yarışmacılar bireysel dokunulmazlığı almak için mücadele verdi. MasterChef’in bu akşamki yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için yarışacak. Peki, MasterChef All Star 61 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 61. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı ödül oyunu oynayacak.

Şefler takımlardan ödül oyununda ekmek türlerini yapmalarını isteyecek.

Dün akşam ise MasterChef’te dokunulmazlık oyununda şefler takımlardan 17 Ağustos depremi nedeniyle deprem bölgesinden gelen yemekleri yapmalarını istedi ve kaybeden takım eleme potasında yemek yaparak bireysel dokunulmazlık için savaştı.

Dün akşam gerçekleşen takım oyununun galibi kırmızı takım oldu. Kazanan takımı belirleyen ise deprem bölgesinde halka yardım etmiş misafirler oldu. Bu şekilde kırmızı takım 3-0 mavi takımı yenerek haftayı zaferle kapatıyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de dün akşam bireysel dokunulmazlığı Gamze kazandı.

Gamze bireysel dokunulmazlığı kazandığı için eleme adayı olarak Azize'nin adını söyledi.

Eleme potasında Rıfat ve Dilara 6'şar oy aldığı için kaptan Azize iki isimden birisini seçmek zorunda kaldı. Azize, ''Hep ağır yemekleri aldım. Ben olsam reçeteye sarılırım. Ama Rıfat evet o gün haklıydın, bu hafta gerçekten savaşan bir Dilara vardı. O yüzden üzülerek seni söylüyorum.'' dedi.

Ayaz'ın yorumu dikkat çekti. Ayaz, ''Korkaksın Azize abla'' diye çıkış yaptı. Azize ise ''Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum'' dedi. Eda ise ''Korkak olduğu için Rıfat'ı potaya aldı'' ifadelerini kullandı.

Rıfat: ‘’Kendimi o insanlarla kıyaslamam. Son cümleye katılıyorum. Herkesi vicdanıyla baş bırakıyorum. Yüz kere bazı insanlarla yarışsam yüz kerede beni geçseler kendimi o insanlarla kıyaslamam. Nasıl bir aşçı olduğumu iyi biliyorum. Şefler hariç kimsenin beni övmesine ihtiyacım yok.'' yanıtını verdi.