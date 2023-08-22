MasterChef All Star’ın yeni bölümünde haftanın ilk takım oyunu oynanacak. Şefler mavi ve kırmızı takımdan Osmanlı Mutfağına dair yemekler yapmalarını isteyecek. Buna göre mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununda mücadele verecek. Peki, MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASTERCHEF ALL STAR 65. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı dokunulmazlık oyunu oynayacak.

Şefler takımlardan dokunulmazlık oyununda Osmanlı Mutfağına ait yemekler yapmalarını isteyecek.

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan hamburger yapmalarını istedi. Tüm hamburgeri inceleyen şefler Batuhan, Tahsin, Sergen, Ayaz, Çağatay, Sefa olarak 6 tabak belirledi.

Gecenin kaptanlık oyunu finaline Batuhan ve Tahsin kaldı. İki tabağı derinlemesine ele alan şefler nedenleri ile birlikte seçimlerini açıkladı.

Buna göre en iyi kutlama pastasını yapan Tahsin mavi takım kaptanı oldu.

MasterChef All Star’ın yeni haftasında kırmızı takım kaptanı ise Sergen seçildi.

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Azize, Sergen, Dilara, Tanya, Barbaros, Sefa, Gamze, Esra, Rıfat, Alican.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Kıvanç, Tahsin, Ayaz, Tolga, Eray, Barış, Suna, Çağatay, Batuhan, Eda.