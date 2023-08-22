MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam oynanan kaptanlık oyunu sonrasında mavi ve kırmızı takımlar belirlendi. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde haftanın ilk takım oyunu oynanacak. Peki, MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde haftanın ilk takım oyunu oynanacak. Şefler mavi ve kırmızı takımdan Osmanlı Mutfağına dair yemekler yapmalarını isteyecek. Buna göre mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununda mücadele verecek. Peki, MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASTERCHEF ALL STAR 65. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı dokunulmazlık oyunu oynayacak.

Şefler takımlardan dokunulmazlık oyununda Osmanlı Mutfağına ait yemekler yapmalarını isteyecek.

gdfvgadhscvg.jpg

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan hamburger yapmalarını istedi. Tüm hamburgeri inceleyen şefler Batuhan, Tahsin, Sergen, Ayaz, Çağatay, Sefa olarak 6 tabak belirledi.

Gecenin kaptanlık oyunu finaline Batuhan ve Tahsin kaldı. İki tabağı derinlemesine ele alan şefler nedenleri ile birlikte seçimlerini açıkladı.

dhfvbhjvbhj-001.jpg

Buna göre en iyi kutlama pastasını yapan Tahsin mavi takım kaptanı oldu.

MasterChef All Star’ın yeni haftasında kırmızı takım kaptanı ise Sergen seçildi.

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Azize, Sergen, Dilara, Tanya, Barbaros, Sefa, Gamze, Esra, Rıfat, Alican.

sawsaszas.jpg

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Kıvanç, Tahsin, Ayaz, Tolga, Eray, Barış, Suna, Çağatay, Batuhan, Eda.

Öne Çıkanlar
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Altay Bayındır'ın gideceği takım belli oldu Spor
Altay Bayındır'ın gideceği takım belli oldu
YKS’de çok yüksek puan aldığı halde ‘Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği’ni tercih eden öğrenci gerçeği açıkladı Güncel
YKS’de çok yüksek puan aldığı halde ‘Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği’ni tercih eden öğrenci gerçeği açıkladı
Yaya geçidindeki yayaya otobüs çarptı Güncel
Yaya geçidindeki yayaya otobüs çarptı
Tarımda enflasyon bir yılda üçte bir oranında arttı Ekonomi
Tarımda enflasyon bir yılda üçte bir oranında arttı
Endonezya ve Boeing’ten F-15 anlaşması Dünya
Endonezya ve Boeing’ten F-15 anlaşması
1 kaşığı bile cildi yaşlanmaya karşı koruyor. Bitkilerin kralı ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
1 kaşığı bile cildi yaşlanmaya karşı koruyor. Bitkilerin kralı ortaya çıktı