MasterChef All Star’da yarışmacılar ödül oyunu için fındığı kullanarak en yaratıcı tabakları çıkartmaya çalışacak. Buna göre kazanan takım ödül oyunu oynamaya ve sonrasında para ödülü için yarışmaya hak kazanacak. Peki, MasterChef All Star 68 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 68. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı ödül oyunu oynayacak.

Şefler takımlardan ödül oyununda fındığı kullanarak yaratıcı tabaklar yapmalarını isteyecek. Buna göre fındığı en yaratıcı ve lezzetli kullanan takım ödül oyunu için yarışmaya hak kazanacak.

Ödül oyununda yarışan takımda bir kişi 100.000 TL’nin sahibi olacak.

24 AĞUSTOS MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dün akşam gerçekleşen MasterChef All Star yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım Azerbaycan’da kozlarını paylaştı.

Azerbaycan’da mavi takım kazandı.

Dokunulmazlık için yarışan kırmızı takımdan bireysel dokunulmazlığı kazanan MasterChef Esra oldu.

MasterChef Esra dokunulmazlığı kazandığı için bir isim söylemesi gerekiyordu o da elem potasına Barış’ın ismini söyledi.

MasterChef All Star’da eleme potasına giden isim Barış oldu. Gecenin diğer eleme adayı ise oy birliğiyle Eray oldu.

Böylece 24 Ağustos MasterChef All Star eleme potasına girenler Barış ve Eray oldu.