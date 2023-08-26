MasterChef All Star’da dün akşam ödül oyunu oynandı. Şefler ödül oyunu oynamaya hak kazanan takımdan soğuk kahve yanında iyi gideceğini düşündükleri yaratıcı bir tatlı yapmalarını istedi. Bu akşam ise MasterChef eleme potasına gidecek son isim belirlenecek. Peki, MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 69. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’ın bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım eleme potasına düşmemek için mücadele verecek.

MasterChef’in bu akşamki yeni bölümde katmer ustası Mehmet Özsimitçi konuk şef olarak yer alacak.

Şefler yarışmacılardan katmer yapmalarını isteyecek. Buna göre en başarısız katmer yapan yarışmacı eleme potasına giden 7. isim olacak.

25 AĞUSTOS MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star ödül oyununda ise verilen ürün soğuk kahve yanında tatlı oldu. Kırmızı takım soğuk kahvenin yanında gidebilecek yaratıcı bir tatlı tabağı yapmaya çalıştı.

MasterChef All Star’da şeflerin yaratıcı olarak gördükleri üç tabak Eda, Kıvanç ve Tanya’nın oldu.

MasterChef Eda soğuk kahve yanına brownie yaptı.

MasterChef Kıvanç soğuk kahve yanına kimyonlu bir tatlı hazırladı.

MasterChef Tanya ise meyveli bir tatlı yaptı.

MastercHef ödül oyununda son iki kalan isim Kıvanç ve Tanya oldu.

Ödül oyununu kazarak 100.000 TL’yi alan yarışmacı Tanya oldu.

MasterChef Tanya kıyma makinesi almak istediğini dile getirmişti.