MasterChef All Star’da yarışmacılar için eleme gecesi geldi çattı. MasterChef’te eleme potasına giden yarışmacılar şeflerin verdikleri malzemelerle ikinci tura kalmamaya çalışacak. MasterChef All Star’a veda edecek isim bu akşam belli olacak. Peki, MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MASTERCHEF ALL STAR 70. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
MasterChef All Star’ın yeni bölümünde haftanın son eleme oyunu oynanacak. Hafta boyunca değerlendirmelerde eleme potasına giden 7 yarışmacı bu akşam MasterChef All Star’da kalabilmek için yarışacak.
MasterChef’te şefler yarışmacılardan kızılcığı kullanarak yaratıcı tabaklar çıkartmasını isteyecek. Eleme oyununda başarılı olamayan bir yarışmacı MasterChef’teki hayallerine veda edecek.
MasterChef eleme potasındaki yarışmacılar: Dilara, Tolga, Ayaz, Batuhan, Barış, Eray ve Gamze.