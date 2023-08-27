MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’ın bu akşamki yeni bölümünde veda gecesi yaşanacak. Eleme potasındaki yarışmacıların yarışacağı eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef All Star’daki hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?