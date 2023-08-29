MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’ın bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. MasterChef’in yeni bölümünde haftanın ilk takım oyununda mavi ve kırmızı takım karşı karşıya gelecek. Peki, MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı takımlar haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaşacak. MasterChef All Star’da şefler kırmızı ve mavi takımdan UNESCO gastronomi şehirlerinden yemekler yapmalarını isteyecek. Peki,

MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 72. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’da yeni haftaya başlarken dün akşam takım oyunu oynandı, mavi ve kırmızı takım belirlendi.

Şefler kaptanlık oyununda yarışmacılardan baklava yapmalarını istedi ve mavi takım kaptanı en iyi baklavayı yapan Esra oldu.

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Mavi takım kaptanı olan Esra kırmızı takım kaptanı olarak Alican’ı seçti. Buna göre haftanın yeni takımları belirlendi.

Mavi takım: Esra, Sergen, Hasan, Dilara, Tolga, Tanya, Azize, Sefa, Kerem, Batuhan.

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Kırmızı takım: Alican, Tahsin, Ayaz, Barbaros, Kıvanç, Gamze, Suna, Çağatay, Eda, Barış.

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MasterChef All Star’ın bu akşamki yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım ilk kez kozlarını paylaşacak.

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Dokunulmazlık oyunu oynayacak mavi ve kırmızı takımdan şefler UNESCO gastronomi şehirlerinden yemekler yapmalarını isteyecek ve en iyi yemekleri yapan takım dokunulmazlık oyunu oynamaya hak kazanacak.

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MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Esra, Sergen, Hasan, Dilara, Tolga, Tanya, Azize, Sefa, Kerem, Batuhan.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Alican, Tahsin, Ayaz, Barbaros, Kıvanç, Gamze, Suna, Çağatay, Eda, Barış.

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