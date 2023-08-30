MasterChef All Star 73 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’ın bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. MasterChef’in yeni bölümünde haftanın ikinci takım oyununda mavi ve kırmızı takım karşı karşıya gelecek. Peki, MasterChef All Star 73 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star 73 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı takımlar haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaşacak. MasterChef All Star’da şefler kırmızı ve mavi takımdan 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel yemekler hazırlamalarını isteyecek. Peki, MasterChef All Star 73 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 73. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’da yeni haftaya başlarken mavi ve kırmızı takımda yer alan yarışmacılar belirlendi.

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MasterChef All Star’ın ekranlara gelecek yeni bölümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel olarak Kurtuluş Savaşı mücadelesi veren şehirlerimizin yöresel yemekleri yapılacak.

Şefler yarışmacılardan Zafer Bayramı’na özel yemekler yapmalarını isteyecek.

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MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım yeni takım oyununda kıyasıya mücadele edecek.

Hafta başında mavi takım kaptanı olan Esra kırmızı takım kaptanı olarak Alican’ı seçti. Buna göre haftanın yeni takımları belirlendi.

Mavi takım: Esra, Sergen, Hasan, Dilara, Tolga, Tanya, Azize, Sefa, Kerem, Batuhan.

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Kırmızı takım: Alican, Tahsin, Ayaz, Barbaros, Kıvanç, Gamze, Suna, Çağatay, Eda, Barış.

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