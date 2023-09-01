MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’ın bu akşam ödül oyunu oynanacak. MasterChef’in yeni bölümünde ödül oyununda yarışmak için kırmızı ve mavi takım karşı karşıya gelecek. Peki, MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı takımlar haftanın ödül oyununda kozlarını paylaşacak. MasterChef All Star’da şefler kırmızı ve mavi takımdan ödül oyunu için mısırı kullanarak yaratıcı tabaklar hazırlamalarını isteyecek. Peki, MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 75. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım ödül oyunu için yarışacak. Şefler ödül oyunu için yarışmacılardan mısır kullanmalarını isteyecek. Mısırı kullanarak en yaratıcı menüyü çıkartan takım ödül oyununda yarışmaya hak kazanacak.

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MasterChef All Star’da gecenin sonunda bir kişi ödül oyununu kazanarak 100.000 TL’nin sahibi olacak.

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30 AĞUSTOS 2023 MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına zafere giden şehirlerdeki yemekleri yaptı. Dün akşam yayınlanan bölümde bu haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti ve eleme adayları belli oldu.

1 saatlik süre sonunda değerlendirme yapan Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in oy birliğine göre takım oyununda dokunulmazlığı mavi takım kazandı.

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Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım Bu turda şefler yarışmacılardan ‘arabaşı’ yemeğini istedi.

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Süre sonunda şeflerin yaptığı değerlendirme ile en başarılı tabağı yapan isimler, Alican, Barbaros ve Eda oldu.

Bireysel dokunulmazlığı ise Barbaros kazandı.

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Kırmızı takımın dokunulmazlık oyununu kaybettiği gecede bireysel dokunulmazlığı kazanan Barbaros, eleme potasına Kıvanç'ı gönderdi.

Gecenin eleme adayları Tahsin, Gamze, Kıvanç ve Eda oldu.

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