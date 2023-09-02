MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar eleme potasına girmemek için mücadele verecek. Konuk şefin yemeğinin yapılacağı yeni bölümde eleme gecesi öncesi eleme potasına gidecek son isim belirlenecek. Peki, MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 76. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde konuk şef geliyor. Konuk şef Ozi’nin konuk olacağı yeni bölümde şef Aliş Kebabının yapılmasını isteyecek ve inceliklerini paylaşacak.

Mavi ve kırmızı takımın kıyasıya mücadele vereceği MasterChef All Star’ın yeni bölümünde şefler Aliş Kebabını değerlendirecek.

Gecenin sonunda en başarısız tabağı yapan kişi MasterChef All Star’ın eleme potasına gidecek son isim olacak.

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi takımın dokunulmazlık oyununu kaybetti ve gecede bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan eleme potasına Batuhan'ı gönderdi.

Mavi takım sonrasında eleme potasına gidecek bir diğer ismi eleme için eleme oylaması yapıldı. Oylamada en fazla ismi çıkan yarışmacı Tolga oldu.

Böylece bu hafta MasterChef eleme adayları Tahsin, Gamze, Kıvanç, Eda, Batuhan ve Tolga oldu.

MASTERCHEF ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star’da dün akşam ödül oyunu oynandı. Ödül oyununda şefler yarışmacılardan mısırı kullanarak yaratıcı tabaklar yapmalarını istedi. Mısırı en iyi kullanan mavi takım ödül oyununda yarışmaya hak kazandı.

MasterChef All Star ödül oyununda ise verilen ürün pirzola oldu. Mavi takım pirzolayı kullanarak en yaratıcı tabakları çıkarmaya çalıştı.

MasterChef All Star’da şeflerin yaratıcı olarak gördükleri üç tabak Tolga, Sergen ve Dilara’nın oldu.

MastercHef ödül oyununda son iki kalan isim Dilara ve Tolga oldu.

Ödül oyununu kazarak 100.000 TL’yi alan yarışmacı Dilara oldu.