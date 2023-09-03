MasterChef All Star 77 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’ın bu akşamki yeni bölümünde veda gecesi yaşanacak. Eleme potasındaki yarışmacıların yarışacağı eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef All Star’daki hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef All Star 77 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star 77 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar için eleme gecesi geldi çattı. MasterChef’te eleme potasına giden yarışmacılar şeflerin verdikleri malzemelerle ikinci tura kalmamaya çalışacak. MasterChef All Star’a veda edecek isim bu akşam belli olacak. Peki, MasterChef All Star 77 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 77. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde haftanın son eleme oyunu oynanacak. Hafta boyunca değerlendirmelerde eleme potasına giden 7 yarışmacı bu akşam MasterChef All Star’da kalabilmek için yarışacak.

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MasterChef’te şefler yarışmacılardan mürdüm eriği ve acı biberi kullanarak yaratıcı tabaklar çıkartmasını isteyecek. Eleme oyununda başarılı olamayan bir yarışmacı MasterChef’teki hayallerine veda edecek.

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MasterChef All Star yarışmacılarından Çağatay bir süredir sağlık sorunları nedeniyle MasterChef oyunlarında yarışamamıştı. Haftanın eleme potasında görünen MasterChef Çağatay hakkında değerlendirmelerde bulunan şefler Çağatay'ın yarışmadaki geleceğine dair bir açıklamada bulunmaları bekleniyor. Buna göre MasterChef Çağatay yarışmadaki yoluna devam edebilir veya yarıda bırakabilir.

MasterChef All Star'dan ayrılacak yarışmacı bu akşam yeni bölümde belirlenecek. Yarın haftanın ilk günü yeni bir yarışmacı MasterChef All Star kadrosuna katılacak.

MASTERCHEF ALL STAR HAFTANIN ELEME ADAYLARI

MasterChef All Star'da son eleme adayı Sefa oldu. Eleme potasında yer alan isimler Gamze, Tahsin, Eda, Kıvanç, Batuhan ve Tolga.

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