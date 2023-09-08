MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da haftanın mavi ve kırmızı takımları belirlendi. MasterChef’in yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için kıyasıya mücadele edecek. Peki, MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için mücadele verecek. Şefler mavi ve kırmızı takımdan yeşillikleri kullanarak en iyi tabakları çıkarmalarını isteyecek ve kazanan takım ödül oyununda para ödülü için yarışmaya hak kazanacak. Peki, MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 82. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geliyor. Şefler mavi ve kırmızı takımdan yeşillikleri kullanarak en iyi tabakları çıkarmalarını isteyecek.

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Ödül oyununu kazanan takım MasterChef’in yeni bölümünde para ödülünü kazanmak için bir sonraki turda yarışmaya hak kazanacak.

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Gecenin sonunda kazanan takım kendi arasında 100.000 TL’lik ödül için yaratıcı tabaklar yapacak.

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MASTERCHEF ALL STAR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Balıkesir'de mücadeleyi kazanan takım Mavi takım oldu. MasterChef’te bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise kırmızı takımdan Barış oldu.

Barış eleme adayı olarak Tolga'nın ismini söyledi. Takım oylaması sonucunda 6. eleme adayı Tanya oldu.

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