MasterChef All Star’ın yeni bölümünde eleme gecesi yaşanacak. Hafta boyunca eleme potasına giden yarışmacılar MasterChef’in yeni bölümünde eleme oyunu oynayacak. Buna göre bir yarışmacı MasterChef Eda ile finalde yarışacak. Peki, MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 84. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar eleme oyunu için karşı karşıya geliyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde eleme potasına giden yarışmacılar eleme potasından çıkmak için mücadele edecek.

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde eleme oyunu 3 farklı şekilde yapılacak. En az başarılı tabak yapan yarışmacı MasterChef Eda ile düello yapacak.

MasterChef All Star eleme gecesinde şefler yarışmacılardan kuzu böbreği ve taze kişnişi kullanarak yaratıcı tabaklar çıkarmalarını isteyecek. Buna göre en iyi tabağı yapanlar bir sonraki haftaya geçecek.

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde bir yarışmacı talihsiz bir hata yaparak yarışmadan eleniyor.

MasterChef All Star yeni bölümüyle bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

MasterChef All Star'ın eleme oyununda yarışacak isimler Hasan, Ayaz, Tanya, Sefa, Esra, Suna ve Tolga oldu.