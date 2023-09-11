MasterChef All Star’ın yeni bölümünde kaptanlık oyunu oynanacak. Şefler kaptanlık oyununda yarışmacılardan döner yapmalarını isteyecek ve en iyi döneri yapan mavi takım kaptanı olacak. Böylece MasterChef’te yeni haftanın kırmızı ve mavi takımı belirlenecek. Peki, MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 85. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar kaptanlık oyunu için karşı karşıya geliyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde yarışmacılar mavi takım kaptanlığını almak için mücadele edecek.

Şefler yarışmacılarda döner yapmalarını isteyecek. En iyi döneri yapan yarışmacı haftanın mavi takım kaptanı olacak ve kırmızı takım kaptanını seçecek.

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde haftanın kırmızı ve mavi takımı belirlenecek.

10 EYLÜL PAZAR MASTERCHEF ALL STAR ELENEN İSİM

MasterChef All Star’ın eleme gecesinde en başarısız yemeği yapan isim ise gecenin sonunda Eda ile yarışacak ve yarışmadaki hayallerine veda edecekti.

Son dörde kalan isim ise Hasan, Esra, Tolga ve Suna oldu. İkinci turda yarışan yarışmacılardan Somer şefin tabağı olan mercimekli mantı yapmaları istendi.

MasterChef'te son tura kalan isim ise Suna oldu. MasterChef Suna Eda ile final düellosu yapması gerekti.

Şefler yarışmacılardan eleme yemeğinde 'Kalamar Dolması ve Mürekkepli Risotto' yapmaları istendi.

MasterChef All Star'daki hayallerine veda eden isim Suna oldu.