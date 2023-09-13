MasterChef All Star’da dün akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu akşam ki MasterChef’in yeni bölümünde şefler mavi ve kırmızı takımdan en iyi künefeleri yapmalarını isteyecek ve iki takım arasında düello yapılacak. Peki, MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 87. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geliyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde yarışmacılar düelloda dokunulmazlığı alabilmek için mücadele verecek.

Şefler mavi ve kırmızı takımdan künefe yapmalarını isteyecek. Buna göre en iyi künefeleri yapan takım öne geçerek dokunulmazlığı alacak.

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Alican, Eda, Barbaros, Kıvanç, Tolga, Esra, Azize, Kerem, Sefa.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Ayaz, Tahsin, Hasan, Sergen, Dilara, Gamze, Tanya, Barış, Batuhan.